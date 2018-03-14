В Москве хирург вместо пластики лица увеличил клиентке точку G
Жительница Москвы сообщила сотрудникам полиции, что пластический хирург, который должен был ей сделать только липолифтинг лица, без разрешения сделал еще несколько операций. По словам потерпевшей, врач увеличил ей точку G.
Женщина рассказала, что договаривалась с пластическим хирургом только об одной процедуре на лице, сообщает Рен-ТВ. Но после выхода из наркоза пациентка обнаружила, что врач без ее ведома провел липосакцию бедер и ягодиц, а также увеличил точку G. Женщина считает, что пластический хирург изуродовал ее тело и теперь планирует привлечь его к ответственности.
Женщина рассказала, что договаривалась с пластическим хирургом только об одной процедуре на лице, сообщает Рен-ТВ. Но после выхода из наркоза пациентка обнаружила, что врач без ее ведома провел липосакцию бедер и ягодиц, а также увеличил точку G. Женщина считает, что пластический хирург изуродовал ее тело и теперь планирует привлечь его к ответственности.
Автор: Виктория Рябинина