Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
Канцлером Германии уже в четвертый раз подряд стала Ангела Меркель. Такое решение было принято бундестагом. Большинство депутатов поддерживали политика, поэтому голосование носило так называемый технический характер.
Когда оглашались итоги, все депутаты громко аплодировали. На почетной трибуне в парламенте в этот момент присутствовал муж Меркель, а также ее 89-летняя мама. Кандидатуру политика выдвинул Франк-Вальтер Штайнмайер, президент страны. Выборы в бундестаг состоялись в ФРГ прошлой осенью. После них начались проводиться переговоры по поводу формированию коалиции. Это соглашение было подписано в понедельник, 12 марта, в Берлине. В рамках него определяется политический курс будущего правительства.
Канцлер в Германии является главой правительства. Ангела Меркель имеет право назначать министров и определять политический курс. Выборы проходят раз в четыре года. Канцлера могут сместить с занимаемого поста досрочно, но тогда должен иметь место быть механизм конструктивного вотума недоверия.
Когда оглашались итоги, все депутаты громко аплодировали. На почетной трибуне в парламенте в этот момент присутствовал муж Меркель, а также ее 89-летняя мама. Кандидатуру политика выдвинул Франк-Вальтер Штайнмайер, президент страны. Выборы в бундестаг состоялись в ФРГ прошлой осенью. После них начались проводиться переговоры по поводу формированию коалиции. Это соглашение было подписано в понедельник, 12 марта, в Берлине. В рамках него определяется политический курс будущего правительства.
Канцлер в Германии является главой правительства. Ангела Меркель имеет право назначать министров и определять политический курс. Выборы проходят раз в четыре года. Канцлера могут сместить с занимаемого поста досрочно, но тогда должен иметь место быть механизм конструктивного вотума недоверия.
Автор: Валерия Орлова