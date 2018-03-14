Возле польского мемориала во Львове прогремел взрыв
Вблизи размещенного во Львове польского мемориала неожиданно прогремел взрыв. Такие данные предоставляет онлайн-портал Львовского горсовета, ссылаясь на слова представителей музея “Лычаковское кладбище”.
Михаил Нагай, директор музея во Львове, лично оказался свидетелем происшествия. Предварительно, отмечен инцидент метрах в 15 от хозяйственных помещений. Источники утверждают, что неизвестный предмет кто-то забросил из-за стены. В результате взрыва образовалась ямка, чей диаметр составил почти 30 см. Вследствие случившегося никто из мирных граждан не пострадал.
Взрыв зафиксирован днем среды, 14 марта, недалеко от Мемориала польских орлят. Данные сведения на странице в Facebook подтвердил и Игорь Зинкевич, который является представителем горсовета украинского города. На месте случившегося вели работу сотрудники экстренных служб Львова. Также известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное делопроизводство за хулиганство, поиски подозреваемых продолжаются, а детали следствия не разглашаются.
Михаил Нагай, директор музея во Львове, лично оказался свидетелем происшествия. Предварительно, отмечен инцидент метрах в 15 от хозяйственных помещений. Источники утверждают, что неизвестный предмет кто-то забросил из-за стены. В результате взрыва образовалась ямка, чей диаметр составил почти 30 см. Вследствие случившегося никто из мирных граждан не пострадал.
Взрыв зафиксирован днем среды, 14 марта, недалеко от Мемориала польских орлят. Данные сведения на странице в Facebook подтвердил и Игорь Зинкевич, который является представителем горсовета украинского города. На месте случившегося вели работу сотрудники экстренных служб Львова. Также известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное делопроизводство за хулиганство, поиски подозреваемых продолжаются, а детали следствия не разглашаются.
Автор: Марина Вебер