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Житель Казани подкараулил 9-летнего мальчика и надругался над ним
В Казахстане умственно отсталый местный житель надругался над 9-летним мальчиком. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Житель Казани подкараулил 9-летнего мальчика и надругался над ним


По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 января текущего года в Московском районе. В тот день школьник возвращался домой, по пути его дожидался 35-летний подозреваемый. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что мужчина умственно отсталый и у него наблюдаются серьезные нарушения в поведении, которые нуждаются в принудительном лечении.

В отношении подозреваемого открыли уголовно-процессуальное производство и передали в прокуратуру. На сегодняшний день прокурор добивается в судебном порядке для подозреваемого меры принудительного медицинского характера.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 13:45
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