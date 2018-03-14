Житель Казани подкараулил 9-летнего мальчика и надругался над ним
В Казахстане умственно отсталый местный житель надругался над 9-летним мальчиком. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 января текущего года в Московском районе. В тот день школьник возвращался домой, по пути его дожидался 35-летний подозреваемый. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что мужчина умственно отсталый и у него наблюдаются серьезные нарушения в поведении, которые нуждаются в принудительном лечении.
В отношении подозреваемого открыли уголовно-процессуальное производство и передали в прокуратуру. На сегодняшний день прокурор добивается в судебном порядке для подозреваемого меры принудительного медицинского характера.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 января текущего года в Московском районе. В тот день школьник возвращался домой, по пути его дожидался 35-летний подозреваемый. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что мужчина умственно отсталый и у него наблюдаются серьезные нарушения в поведении, которые нуждаются в принудительном лечении.
В отношении подозреваемого открыли уголовно-процессуальное производство и передали в прокуратуру. На сегодняшний день прокурор добивается в судебном порядке для подозреваемого меры принудительного медицинского характера.
Автор: Виктория Рябинина