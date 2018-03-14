В Тульской области автоледи на Mazda сбила 3-летнего мальчика
В Тульской области накануне, 13 марта, произошло дорожное происшествие. В городе Кимовске женщина за рулем автомобиля совершила наезд на маленького ребенка.
ДТП произошло в 21:45 по местному времени на улице Ленина. Женщина за рулем авто Mazda, сдавая назад, не увидела 3-летнего мальчика, стоявшего рядом. В результате ребенок получил незначительные травмы. Оказалось, что мальчик вышел из машины «ВАЗ 21124» и стоял рядом. Как раз в тот момент автоледи и совершала свой маневр.
Ребенок с травмами доставлен в местную больницу и после осмотра был отпущен домой.
ДТП произошло в 21:45 по местному времени на улице Ленина. Женщина за рулем авто Mazda, сдавая назад, не увидела 3-летнего мальчика, стоявшего рядом. В результате ребенок получил незначительные травмы. Оказалось, что мальчик вышел из машины «ВАЗ 21124» и стоял рядом. Как раз в тот момент автоледи и совершала свой маневр.
Ребенок с травмами доставлен в местную больницу и после осмотра был отпущен домой.
Автор: Виктория Рябинина