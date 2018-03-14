В Ростове молодой полицейский сбил девочку
В Ростове молодой полицейский, пребывая за рулем транспортного средства, сбил маленькую девочку. Инцидент произошел на минувшей неделе, 4 марта.
Сообщается, что школьница не убедилась, что ей уступили дорогу, и буквально выскочила на проезжую часть. В результате девочка попала под колеса полицейского авто. В момент ДТП сотрудник полиции был абсолютно трезв. По факту случившегося проводится проверка.
В соцсетях ростовчане отметили, что автомобилисты должны всегда уменьшать скорость движения перед пешеходным переходом. Они отмечают, этой ситуации виновата, как школьница, которая внезапно выскочила на дорогу из-за стоящего у обочины транспортного средства, так и невнимательный правоохранитель.
О состоянии здоровья ребенка ничего не сообщается.
Сообщается, что школьница не убедилась, что ей уступили дорогу, и буквально выскочила на проезжую часть. В результате девочка попала под колеса полицейского авто. В момент ДТП сотрудник полиции был абсолютно трезв. По факту случившегося проводится проверка.
В соцсетях ростовчане отметили, что автомобилисты должны всегда уменьшать скорость движения перед пешеходным переходом. Они отмечают, этой ситуации виновата, как школьница, которая внезапно выскочила на дорогу из-за стоящего у обочины транспортного средства, так и невнимательный правоохранитель.
О состоянии здоровья ребенка ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова