Поклонники раскритиковали Анну Седокову за откровенное фото с “выпадающей” грудью
Поклонники Анны Седоковой раскритиковали певицу за слишком откровенное фото с “выпадающей” грудью. Соответствующий кадр знаменитость разместила на странице в сети Instagram.
На странице в упомянутой соцсети Анна Седокова разместила снимок, где она позирует перед камерой в цветастом открытом сарафане. Волосы артистки свободно спадают волнами, а губы она сделала “бантиком”. Впрочем, взор фолловеров был прикован к пышному бюсту знаменитости, поскольку наряд открывал много пространства для фантазии. В подписи к фото певица пообещала поклонникам устроить для них “Голый день”.
Большинство подписчиков оказались в восторге от публикации, отмечая, что у Анны Седоковой очень выдающаяся грудь. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал артистку за излишнюю откровенность. По их мнению, всем давно известно, что у исполнительницы большие формы, и нет нужды каждый раз выставлять их напоказ. Запись успела собрать более 18 тысяч “лайков” за короткий период времени, а также множество комментариев.
На странице в упомянутой соцсети Анна Седокова разместила снимок, где она позирует перед камерой в цветастом открытом сарафане. Волосы артистки свободно спадают волнами, а губы она сделала “бантиком”. Впрочем, взор фолловеров был прикован к пышному бюсту знаменитости, поскольку наряд открывал много пространства для фантазии. В подписи к фото певица пообещала поклонникам устроить для них “Голый день”.
Большинство подписчиков оказались в восторге от публикации, отмечая, что у Анны Седоковой очень выдающаяся грудь. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал артистку за излишнюю откровенность. По их мнению, всем давно известно, что у исполнительницы большие формы, и нет нужды каждый раз выставлять их напоказ. Запись успела собрать более 18 тысяч “лайков” за короткий период времени, а также множество комментариев.
Автор: Марина Вебер