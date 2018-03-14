Эксперты рассказали о проблемах одержимости компьютеров

Преподобный Джим Писборо из США утверждает, что компьютеры – это инструменты дьявола сильной мощности, которым он пользуется, развращая человеческие души. Американец даже написал книгу под названием «Дьявол в машине»: ваш компьютер одержим демоном?», в которой отмечает, что дьяволу под силу вселяться не только в животных и людей, но и даже в процессор любого компьютера. Эксперт обращает внимание на то, что в современном мире возрастает уровень преступности, а злые духи, находящиеся в мониторах, оказывают негативное воздействие на молодежь.Кроме того, Писборо рассказал о том, как кибер-демоны влияют на обычных людей. Например, домохозяйки могут часами сидеть в интернете и становиться агрессивными, а счастливые мужчины, состоящие в браке, постоянно посещают интимные сайты. Специалисты соглашаются, что Сеть может служить местом, в котором публикуют страшные вещи, но американский священник считает, что это не только неограниченные возможности для распространения информации насильственного характера, но и мистические проявления демонов.Джим Писборо обращает внимание на то, что не только компьютеры могут стать одержимыми злым духом, но и смартфоны могут послужить порталом для вторжения темной силы. Эксперты, рассматривая загадочные истории, связанные с одержимостью современных технологий, отмечают, что тайны и суеверия постепенно адаптируются в мире. Отныне вместо устаревших заклинаний и мистических ритуалов у злых духов появилась возможность использовать компьютеры и смартфоны пользователей. Специалисты рекомендуют обращаться к программистам, если человек станет свидетелем необычного поведения устройства. Однако некоторые все же советуют вызвать для профилактики и экзорциста.