В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
Завтра, 15 марта, в Башкирии потеплеет до нуля. По информации синоптиков, в регионе будет наблюдаться преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. Осадков не прогнозируется.
Повышение температурных показателей связано со смещением теплых масс на Южный Урал. В ночное время суток столбики термометров в Башкирии покажут до 17 градусов со знаком минус. Местами будет фиксироваться -22 градуса.
Умеренный ветер будет дуть в южном направлении.
Повышение температурных показателей связано со смещением теплых масс на Южный Урал. В ночное время суток столбики термометров в Башкирии покажут до 17 градусов со знаком минус. Местами будет фиксироваться -22 градуса.
Умеренный ветер будет дуть в южном направлении.
Автор: Валерия Орлова