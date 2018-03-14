Жительница Челябинска пыталась продать чужого живого ребенка на органы
В Челябинске местная жительница опубликовала объявление в интернете о продаже на органы чужого ребенка. Об этом журналистам рассказали в полиции.
После обнаружения объявление о продаже малолетнего ребенка сотрудники полиции инициировали проверку. В результате было выяснено, что автором сообщения являлась не мать малыша, а ее знакомая. По данным правоохранителей, женщины поссорились, и одна из них выставила в интернет объявление от имени бывшей подруги о предоставлении интимных услуг. Узнав об этом, обиженная местная жительница начала «продавать» маленького ребенка на органы.
Обе женщины подали друг на друга заявления в правоохранительные органы. На сегодняшний день данным инцидентом занимаются сотрудники отдела полиции по Тракторозаводскому району.
После обнаружения объявление о продаже малолетнего ребенка сотрудники полиции инициировали проверку. В результате было выяснено, что автором сообщения являлась не мать малыша, а ее знакомая. По данным правоохранителей, женщины поссорились, и одна из них выставила в интернет объявление от имени бывшей подруги о предоставлении интимных услуг. Узнав об этом, обиженная местная жительница начала «продавать» маленького ребенка на органы.
Обе женщины подали друг на друга заявления в правоохранительные органы. На сегодняшний день данным инцидентом занимаются сотрудники отдела полиции по Тракторозаводскому району.
Автор: Виктория Рябинина