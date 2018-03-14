В Мурманской области Lexus протаранил остановку
В Мурманской области на автодороге «Кола-Зверосовхоз» автомобиль марки Lexus протаранил остановку. В результате аварии пострадал только водитель иномарки.
Инцидент произошел на 2-м километре автодороги во вторник, 13 марта, рано утром. По информации сотрудников ГИБДД, водитель в какой-то момент потерял контроль над своим транспортным средством, поэтому въехал в остановку.
В момент ДТП там никого не было. Водителю автомобиля Lexus медики оказали всю необходимую помощь и отправили проходить амбулаторное лечение.
Инцидент произошел на 2-м километре автодороги во вторник, 13 марта, рано утром. По информации сотрудников ГИБДД, водитель в какой-то момент потерял контроль над своим транспортным средством, поэтому въехал в остановку.
В момент ДТП там никого не было. Водителю автомобиля Lexus медики оказали всю необходимую помощь и отправили проходить амбулаторное лечение.
Автор: Валерия Орлова