Во Владивостоке на льдине унесло парня с девушкой
Во Владивостоке вблизи острова Русского молодых парня с девушкой унесло на льдине. Какое-то время гражданам пришлось дрейфовать по морю, о чем сообщают СМИ со ссылкой на заявления очевидцев событий.
Как информируют источники, жители Владивостока решили в компании друг друга прогуляться по тающим льдинам. Однако в этот момент одна из них откололась и начала движение прямо в открытое море. Спасатели на место прибыли достаточно оперативно, поэтому паре не пришлось ждать помощи длительное время. По утверждениям СМИ, никто из участников указанного происшествия в результате случившегося не пострадал.
Реакция пользователей соцсетей на случившееся на острове Русском оказалась достаточно бурной. Многие начали строить предположения относительно тонкостей ситуации, а кто-то даже присвоил ей название “Титаник 2”. Кроме того, некоторые граждане сочли такое “путешествие” достаточно романтичным, но большинство призвали фигурантов инцидента быть осторожнее, ведь все могло закончиться заметно хуже.
Как информируют источники, жители Владивостока решили в компании друг друга прогуляться по тающим льдинам. Однако в этот момент одна из них откололась и начала движение прямо в открытое море. Спасатели на место прибыли достаточно оперативно, поэтому паре не пришлось ждать помощи длительное время. По утверждениям СМИ, никто из участников указанного происшествия в результате случившегося не пострадал.
Реакция пользователей соцсетей на случившееся на острове Русском оказалась достаточно бурной. Многие начали строить предположения относительно тонкостей ситуации, а кто-то даже присвоил ей название “Титаник 2”. Кроме того, некоторые граждане сочли такое “путешествие” достаточно романтичным, но большинство призвали фигурантов инцидента быть осторожнее, ведь все могло закончиться заметно хуже.
Автор: Марина Вебер