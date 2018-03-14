В Воронежской области приревновавший жену мужчина расправился с гостем
На территории Воронежской области 24-летний местный житель расправился с гостем, поскольку тот делал неоднозначные намеки его жене. Теперь подозреваемому придется предстать перед судом.
Инцидент отмечен в городе Эртиль еще осенью прошлого года. Тогда в гости к 24-летнему жителю Воронежской области пришел знакомый. Сперва молодые люди просто выпивали, также на застолье присутствовала супруга подозреваемого. В какой-то момент мужчине показалось, что оппонент недвусмысленно оказывает знаки внимания его возлюбленной, что вывело злоумышленника из себя. Он набросился на гостя с кулаками, а затем и вовсе схватил стоявшую на столе стеклянную бутылку и начал наносить удары уже этим предметом.
От полученных травм гость скончался на месте. Стражи порядка задержали 24-летнего гражданина, выяснив, что в прошлом у него уже имелась судимость. Свою вину в ходе следствия подозреваемый признал только частично. Вскоре жителю Воронежской области придется предстать перед судом, а максимальным наказанием для него может стать срок в 15 лет тюрьмы.
Инцидент отмечен в городе Эртиль еще осенью прошлого года. Тогда в гости к 24-летнему жителю Воронежской области пришел знакомый. Сперва молодые люди просто выпивали, также на застолье присутствовала супруга подозреваемого. В какой-то момент мужчине показалось, что оппонент недвусмысленно оказывает знаки внимания его возлюбленной, что вывело злоумышленника из себя. Он набросился на гостя с кулаками, а затем и вовсе схватил стоявшую на столе стеклянную бутылку и начал наносить удары уже этим предметом.
От полученных травм гость скончался на месте. Стражи порядка задержали 24-летнего гражданина, выяснив, что в прошлом у него уже имелась судимость. Свою вину в ходе следствия подозреваемый признал только частично. Вскоре жителю Воронежской области придется предстать перед судом, а максимальным наказанием для него может стать срок в 15 лет тюрьмы.
Автор: Марина Вебер