Энрике Иглесиас признался в любви к детям и Анне Курниковой
Энрике Иглесиас со своей женой впервые стали родителями три месяца назад. Он рассказал, что любит Анну Курникову и своих детей.
Период беременности пара не афишировала и рождение двойни начинающие родители восприняли с большой радостью. Теперь Энрике Иглесиаса переполняют чувства, и он старается лишний раз напомнить о своей семье. Такой случай подвернулся на концерте певца, который происходил в Будапеште, там он заявил, что абсолютно уверен в любви к детям и Анне Курниковой, а также к зрителям за присутствие на выступлении.
Недавно знаменитый артист стал публиковать в Instagram видео с чадами, которых зовут Николас и Люси. Рождение двойни произошло 16 декабря в Майами.
Период беременности пара не афишировала и рождение двойни начинающие родители восприняли с большой радостью. Теперь Энрике Иглесиаса переполняют чувства, и он старается лишний раз напомнить о своей семье. Такой случай подвернулся на концерте певца, который происходил в Будапеште, там он заявил, что абсолютно уверен в любви к детям и Анне Курниковой, а также к зрителям за присутствие на выступлении.
Недавно знаменитый артист стал публиковать в Instagram видео с чадами, которых зовут Николас и Люси. Рождение двойни произошло 16 декабря в Майами.
Автор: Северов Андрей