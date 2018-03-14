Обновленная Mazda 3 обзаведется виртуальной приборной панелью
Модель Mazda 3 от японского бренда в обновленном виде получит виртуальную панель приборов. Соответствующими сведениями делятся с общественностью специалисты портала Car Advice.
Специалисты сумели сделать несколько шпионских снимков цифровой панели приборов, которая вскоре может оказаться одним из главных атрибутов новых моделей Mazda. Ожидается, что первым, кто получит такое новшество, станет хэтчбек Mazda 3. Информация с приборов впоследствии сможет отображаться в различном графическом стиле.
Впрочем, официально такие сведения не подтверждались. Эксперты тоже не могут утверждать, подготовлено ли данное обновление для серийного производства, либо же его задействуют в концептуальной разработке. Некоторые и вовсе не исключают, что на самом деле виртуальная приборная панель не имеет непосредственного отношения к Mazda.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что на полях Женевского автосалона состоялась официальная презентация обновленного универсала Mazda 6.
Специалисты сумели сделать несколько шпионских снимков цифровой панели приборов, которая вскоре может оказаться одним из главных атрибутов новых моделей Mazda. Ожидается, что первым, кто получит такое новшество, станет хэтчбек Mazda 3. Информация с приборов впоследствии сможет отображаться в различном графическом стиле.
Впрочем, официально такие сведения не подтверждались. Эксперты тоже не могут утверждать, подготовлено ли данное обновление для серийного производства, либо же его задействуют в концептуальной разработке. Некоторые и вовсе не исключают, что на самом деле виртуальная приборная панель не имеет непосредственного отношения к Mazda.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность о том, что на полях Женевского автосалона состоялась официальная презентация обновленного универсала Mazda 6.
Автор: Марина Вебер