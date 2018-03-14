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В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz
В США, в штате Коннектикут, нашли забытый владельцем классический автомобиль Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года. Бед движения машина простояла 44 года.

В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz


Такую находку сделали специалисты автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс. Им посчастливилось найди раритетную модель в одном из гаражей поблизости города Хартфорд. Mercedes-Benz 190 SL простоял без движения 44 года, при этом он неплохо сохранился. Однако время не прошло для автомобиля бесследно – в моторном отсеке успел обустроить себе жилье опоссум.

На автомобиле значится заводской номер W121, кузов некогда был ярко красным, этот цвет назывался English Red. Специалисты рассмотрели на лобовом стекле наклейку, которая говорит о прохождении технического обслуживания в далеком 1974 году во Флориде.

Мастера из European Auto Solutions доставили Mercedes-Benz 190 SL в мастерскую, привели его в порядок и отправили новому владельцу.

Еще один раритетный спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing образца 1957 года семья из Великобритании случайно нашла у себя в сарае в 2012 году.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 14:53
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