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Обновленный седан Karma Revero засняли фотошпионы
На дорогах Южной Калифорнии фотошпионы сфотографировали новый седан Karma Revero во время тестирования. Кузов гибридного автомобиля был частично закамуфлирован.

Обновленный седан Karma Revero засняли фотошпионы


Фотографам из Motor-1 посчастливилось не только посмотреть на внешний облик седана, но и сделать пару кадров салона. Стоит отметить, что новый Karma Revero был пойман в объектив камер еще в сентябре 2017 года, но тогда его тоже скрывали за камуфляжной пленкой. Раньше модель была известна под названием Fisker Karma, это продукт китайского автобренда Karma Automotive. Исходя из информации инсайдеров, новая версия гибридного седана обзаведется видоизмененной решеткой радиатора, капота и передней оптики. Из заметных изменений задней части авто – только новые фонари.

Судя по фотографиям, интерьер салона останется такой же, как и в Fisker Karma. Знаковым элементом на панели управления остается красная кнопка «Emergency Stop». Скорее всего, производитель покажет общественности серийную версию модели не раньше, чем в 2019 году.

Также ранее сообщалось, что Karma Revero получит необычный онлайн-конфигуратор.

Автор: Виктория Рябинина
Сегодня, 16:49
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