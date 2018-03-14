Эммануил Виторган с женой "отдали" новорожденную дочь чужой женщине
Эммануил Виторган с супругой отказались уходить в декрет после того, как у них родилась дочь. Заниматься воспитанием ребенка паре помогает няня, которую они наняли специально для этого.
В начале марта общественность узнала, что 78-летний Виторган с женой снова стали родителями. В частности, у пары родилась дочь, которую они назвали Этель. Однако, несмотря на пополнение в семье, отходить от дел актер и его супруга не намерены. Накануне отец Максима Виторгана поучаствовал в спектакле “Король треф - карта любви”, отметив, что посвятил его дочери.
Заниматься воспитанием малышки звездному семейству помогает няня. Впрочем, многие пользователи Сети осудили решение Эммануила Виторгана и его жены. Публика уверена, что сейчас ребенок больше всего нуждается не в спектаклях и посвящениях, а в маме и папе. Некоторые также заявили, что не понимают, зачем было заводить еще одного ребенка, если у супругов на него нет времени. Отвечать на такую активную критику новоиспеченные родители не стали.
В начале марта общественность узнала, что 78-летний Виторган с женой снова стали родителями. В частности, у пары родилась дочь, которую они назвали Этель. Однако, несмотря на пополнение в семье, отходить от дел актер и его супруга не намерены. Накануне отец Максима Виторгана поучаствовал в спектакле “Король треф - карта любви”, отметив, что посвятил его дочери.
Заниматься воспитанием малышки звездному семейству помогает няня. Впрочем, многие пользователи Сети осудили решение Эммануила Виторгана и его жены. Публика уверена, что сейчас ребенок больше всего нуждается не в спектаклях и посвящениях, а в маме и папе. Некоторые также заявили, что не понимают, зачем было заводить еще одного ребенка, если у супругов на него нет времени. Отвечать на такую активную критику новоиспеченные родители не стали.
Автор: Марина Вебер