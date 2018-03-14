Лолита показала себя на интимном видео в Instagram
Певица Лолита показала себя на интимном видео в Instagram. Поклонники остались в восторге и даже получили несколько советов на сексуальную тематику от любимой исполнительницы.
Согласно представленному Лолитой ролику, дело происходит поздним вечером. Она с супругом готовится ко сну. Муж при тусклом интимном освещении читает ей сказку на ночь. При этом тему он выбрал отнюдь не «сказочную», а экономическую (о возврате инвестиций).
Сама певица смеясь сопровождает ролик фразой: «Вот что читает на ночь мне мой любимый муж». Далее следует обмен уменьшительно-ласкательными прозвищами: она – Лысик, а он для нее – Муся. В конце сказки звезда признается, что засыпает под рассказы мужа очень быстро, потому что они для нее лучше любого снотворного по своему воздействию.
Подписчики, в свою очередь, обратились к исполнительнице с главным вопросом: «Когда же секс будет?», на что та ответила, что «этим нужно днем заниматься, а ночью – спать». Поклонники отметили, что она дала очень мудрый совет.
Согласно представленному Лолитой ролику, дело происходит поздним вечером. Она с супругом готовится ко сну. Муж при тусклом интимном освещении читает ей сказку на ночь. При этом тему он выбрал отнюдь не «сказочную», а экономическую (о возврате инвестиций).
Сама певица смеясь сопровождает ролик фразой: «Вот что читает на ночь мне мой любимый муж». Далее следует обмен уменьшительно-ласкательными прозвищами: она – Лысик, а он для нее – Муся. В конце сказки звезда признается, что засыпает под рассказы мужа очень быстро, потому что они для нее лучше любого снотворного по своему воздействию.
Подписчики, в свою очередь, обратились к исполнительнице с главным вопросом: «Когда же секс будет?», на что та ответила, что «этим нужно днем заниматься, а ночью – спать». Поклонники отметили, что она дала очень мудрый совет.
Автор: Сёмина Виктория