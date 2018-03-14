Российские ученые прогнозируют усиление снегопадов
Российские ученые провели исследование и презентовали национальный доклад под названием «Глобальный климат и почвенный покров России». Синоптики прогнозируют усиление снегопадов по всей стране в XXI веке.
В научной работе специалисты информируют о том, что в России в XXI веке будет происходить возрастание количества осадков, особенно в зимний период времени. Ученые подчеркнули, в начале столетия рост осадков незначителен, но в середине века ожидается усиление осадков. В России на востоке и на севере будут особенно ощутимы климатические изменения.
Летом будут возрастать осадки в северных и восточных регионах России, в то время, как на юге исследователи предупредили об ожидании усугубления засушливого климата (в среднем за год). Специалисты объяснили, по всей видимости, ожидается «резкое» выпадение осадков в виде снегопадов и сильных дождей. Увеличится количество наводнений и паводков. В научной работе сообщается, что зимой в европейской части России будет большее количество суток с аномально увеличенным количеством осадков, а летом – наоборот, их число сократится.
В научной работе специалисты информируют о том, что в России в XXI веке будет происходить возрастание количества осадков, особенно в зимний период времени. Ученые подчеркнули, в начале столетия рост осадков незначителен, но в середине века ожидается усиление осадков. В России на востоке и на севере будут особенно ощутимы климатические изменения.
Летом будут возрастать осадки в северных и восточных регионах России, в то время, как на юге исследователи предупредили об ожидании усугубления засушливого климата (в среднем за год). Специалисты объяснили, по всей видимости, ожидается «резкое» выпадение осадков в виде снегопадов и сильных дождей. Увеличится количество наводнений и паводков. В научной работе сообщается, что зимой в европейской части России будет большее количество суток с аномально увеличенным количеством осадков, а летом – наоборот, их число сократится.
Автор: Элана Ал-Лами