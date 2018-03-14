Звезда «Папиных дочек» рассказала о своих жертвах ради сына
Звезда тв-сериала «Папины дочки» рассказала о своих жертвах ради сына. Появление малыша на свет стало для Дарьи Мельниковой не только огромным счастьем, но и своеобразным тестированием актерских способностей, признается она.
«Профессия актрисы очень помогает мне при сочинении и проигрывании детских сказок и разнообразных игр для сынишки. Более того, приходится часто петь ему песенки, что приводило его в неописуемый восторг. Зачастую я провожу много времени с малышом в дорожных пробках, поэтому развлекаю его, сочиняя игры на ходу, вот такая импровизация», - признается Мельникова.
Вообще, делится секретом актриса, для того, чтобы импровизировать со своим ребенком, необязательно иметь актерское образование, было бы желание, и идеи появятся сами собой. Более того, зачастую, их подсказывает само чадо, нужно только прислушиваться к нему и наблюдать за его настроением.
«Профессия актрисы очень помогает мне при сочинении и проигрывании детских сказок и разнообразных игр для сынишки. Более того, приходится часто петь ему песенки, что приводило его в неописуемый восторг. Зачастую я провожу много времени с малышом в дорожных пробках, поэтому развлекаю его, сочиняя игры на ходу, вот такая импровизация», - признается Мельникова.
Вообще, делится секретом актриса, для того, чтобы импровизировать со своим ребенком, необязательно иметь актерское образование, было бы желание, и идеи появятся сами собой. Более того, зачастую, их подсказывает само чадо, нужно только прислушиваться к нему и наблюдать за его настроением.
Автор: Сёмина Виктория