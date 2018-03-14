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Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь Республике
Депутат Госдумы РФ от Республики Крым Светлана Савченко публично выразила благодарность двум отечественным парламентариям за их деятельность в ходе так называемой «Крымской весны». С этой целью был использован ее собственный профайл в Фэйсбуке.

«В России не все сразу приветствовали желание Крыма воссоединиться с РФ. Многие намеревались продолжать линию, которую можно выразить следующей формулой «русские – в обмен на хорошие отношения с украинскими властями». Причем в виду имелся любой режим власти в Киеве. Тем ценнее позиция тех российских должностных лиц, которые моментально нам поверили и помогли республике. В числе этих людей мой теперешний коллега, депутат ГД РФ Леонид Слуцкий, а также парламентарий Олег Лебедев», – текст сообщения Светланы Савченко.
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь Республике

Деятельность на территории Крыма обернулась для Слуцкого включением в западный «черный» список. Причем парламентарий был занесен в него в числе первых россиян. Следует напомнить, что в марте 2014-го г. на Крымском полуострове состоялся референдум. В его ходе абсолютное большинство местных жителей выразило свое стремление воссоединиться с РФ. По следам этого события глава государства Владимир Путин завизировал своей подписью законодательные акты, обуславливающие возвращение Крыма и города-героя Севастополь в состав РФ. В предшествующий референдуму подготовительный период Слуцкий и Лебедев (они стояли во главе думского комитета по делам Содружества независимых государств) несколько раз посещали город Симферополь, где общались с парламентариями и общественниками полуострова.

После того как Крымский полуостров вернулся в состав РФ, именно Леонид Слуцкий курировал приезд правительственной делегации Национального Собрания Французской Республики на полуостров. Этот визит помог зарубежным политикам воочию убедиться в том, что Крым присоединился к РФ в ходе свободного волеизъявления населения. Ни о каком принуждении извне не было и речи.

В минувшем году Слуцкий активно участвовал в подготовительных мероприятиях к визиту депутатов ПАСЕ в Сирию. В настоящее время он является председателем думского комитета по международным делам. Накануне выборов главы государства в его ведении находится взаимодействие с европейскими и международными межпарламентскими организациями.

Автор: Дмитрий Дмитриев
Сегодня, 15:24
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