Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

В Оренбурге после Ольги Бузовой пришлось освятить гримерку
Елена Темникова решила показать поклонникам последствия “дебоша”, якобы устроенного Ольгой Бузовой во время визита в Оренбург. Соответствующий ролик появился накануне в Instagram.

В Оренбурге после Ольги Бузовой пришлось освятить гримерку

После выступления Бузовой в Оренбург приехала Темникова, она засняла дверь в гримерку, где до этого находилась ее коллега. Сама певица не берется утверждать о правдивости слухов, но все же местные рассказали ей, что вмятины на дереве остались от действий ведущей “Дома-2”. Тогда экс-участница группы SEREBRO предположила, что спровоцировать Бузова могла “плохая аура” помещения. В ответ сотрудники комплекса пояснили, что после произошедшего гримерку было принято решение осветить.

Официального подтверждения этим данным, впрочем, пока не поступало. Притом выступление Ольги Бузовой в Оренбурге проходило с “аншлагом”, когда послушать знаменитость пришли порядка 2,7 тысяч поклонников. Некоторые из них даже начали плакать во время концерта кумира.

Ранее стало известно, что Бузовой вскоре может потребоваться операция.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:37
Читайте также
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
В Приморье жители нескольких домов остались без
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером
Генпрокуратура обнаружила 35 тысяч нарушений при
В возрасте 76 лет умер самый известный физик мира
Украина может присоединиться к бойкоту этапа
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 17:01 Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем
14.03, 17:00 В Подмосковье из-за отравления угарным газом погибла
14.03, 16:49 Обновленный седан Karma Revero засняли фотошпионы
14.03, 16:37 В возрасте 80 лет скончался режиссер фильма “Мэри
14.03, 16:37 В Оренбурге после Ольги Бузовой пришлось освятить
14.03, 16:30 Российские ученые прогнозируют усиление снегопадов
14.03, 16:21 В Воронежской области приревновавший жену мужчина
14.03, 16:18 Житель Новокузнецка из ревности убил двухлетнего сына
14.03, 16:14 В РПЦ осудили желание православных активистов сорвать
14.03, 16:10 Минтранс: Строительство автодорожной части Крымского
14.03, 16:00 В Приморье жители нескольких домов остались без воды
14.03, 15:52 Любовник Цымбалюк-Романовской раскрыл подробности их
14.03, 15:39 Автомобиль Suzuki Vitara поднялся в цене от 14 000 до 24
14.03, 15:30 Иосиф Пригожин считает, что дочь Данаю настроили против
14.03, 15:24 Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
14.03, 15:20 Эммануил Виторган с женой "отдали" новорожденную дочь
14.03, 15:10 В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
14.03, 15:00 На тестах замечен новый таинственный кроссовер от Renault
14.03, 14:53 В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический
14.03, 14:40 Во Владивостоке на льдине унесло парня с девушкой