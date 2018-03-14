В Оренбурге после Ольги Бузовой пришлось освятить гримерку
Елена Темникова решила показать поклонникам последствия “дебоша”, якобы устроенного Ольгой Бузовой во время визита в Оренбург. Соответствующий ролик появился накануне в Instagram.
После выступления Бузовой в Оренбург приехала Темникова, она засняла дверь в гримерку, где до этого находилась ее коллега. Сама певица не берется утверждать о правдивости слухов, но все же местные рассказали ей, что вмятины на дереве остались от действий ведущей “Дома-2”. Тогда экс-участница группы SEREBRO предположила, что спровоцировать Бузова могла “плохая аура” помещения. В ответ сотрудники комплекса пояснили, что после произошедшего гримерку было принято решение осветить.
Официального подтверждения этим данным, впрочем, пока не поступало. Притом выступление Ольги Бузовой в Оренбурге проходило с “аншлагом”, когда послушать знаменитость пришли порядка 2,7 тысяч поклонников. Некоторые из них даже начали плакать во время концерта кумира.
Ранее стало известно, что Бузовой вскоре может потребоваться операция.
После выступления Бузовой в Оренбург приехала Темникова, она засняла дверь в гримерку, где до этого находилась ее коллега. Сама певица не берется утверждать о правдивости слухов, но все же местные рассказали ей, что вмятины на дереве остались от действий ведущей “Дома-2”. Тогда экс-участница группы SEREBRO предположила, что спровоцировать Бузова могла “плохая аура” помещения. В ответ сотрудники комплекса пояснили, что после произошедшего гримерку было принято решение осветить.
Официального подтверждения этим данным, впрочем, пока не поступало. Притом выступление Ольги Бузовой в Оренбурге проходило с “аншлагом”, когда послушать знаменитость пришли порядка 2,7 тысяч поклонников. Некоторые из них даже начали плакать во время концерта кумира.
Ранее стало известно, что Бузовой вскоре может потребоваться операция.
Автор: Марина Вебер