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Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения фотоснимком подросшего сына
Ляйсан Утяшева трогательно поздравила в Instagram супруга Павла Волю с днем рождения фотоснимком подросшего сына. Сегодня шоумену исполняется 39 лет.

Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения фотоснимком подросшего сына


«Сильно и нежно люблю тебя, дорогой супруг. Сегодня можешь рассчитывать на множество сюрпризов, самых неожиданных. Ты мое все», - подписала семейный фотоснимок Ляйсан Утяшева.


На фото Павел Воля с сыном сидят на подоконнике и смотрят в окно на городскую панораму многоэтажек. «Наши мальчики любуются прекрасными утренними видами», - подписала спортсменка фотографию.

Поклонники поблагодарили Утяшеву за то, что она показала своего подросшего Роберта, что спортсменка делает очень редко, считая, что просто не имеет права демонстрировать детей раньше, чем они сами захотят. В многочисленных комментариях к снимку подписчики написали поздравления ее супругу с пожеланиями семейного благополучия и счастья.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 17:01
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