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Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом
Ольга Бузова анонсировала концерт, который состоится за рубежом. Известная исполнительница собирается покорять таллиннский концертный зал Cathouse club.


Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом


Бузова с начала весны активно гастролирует с концертами по России. Однако сейчас артистка решила отправиться в Эстонию. На ближнем зарубежье певица будет выступать перед преданными поклонниками, которых ожидает «всего одна ночь» со звездой.

Пользователи Сети отреагировали на анонс Ольги Бузовой неоднозначно. Фанаты регулярно засыпают бывшую телеведущую «Дома-2» вопросами о том, когда смогут увидеть ее в своем городе, а хейтеры не понимают, как людям может нравится пение артистки под фонограмму.

Однако поклонники, посетившие концерт Бузовой, объясняют, что знаменитость искренне исполняет свои музыкальные композиции, а также покоряет невероятной энергией. Напомним, голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 17:30
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