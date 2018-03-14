Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом
Ольга Бузова анонсировала концерт, который состоится за рубежом. Известная исполнительница собирается покорять таллиннский концертный зал Cathouse club.
Бузова с начала весны активно гастролирует с концертами по России. Однако сейчас артистка решила отправиться в Эстонию. На ближнем зарубежье певица будет выступать перед преданными поклонниками, которых ожидает «всего одна ночь» со звездой.
Пользователи Сети отреагировали на анонс Ольги Бузовой неоднозначно. Фанаты регулярно засыпают бывшую телеведущую «Дома-2» вопросами о том, когда смогут увидеть ее в своем городе, а хейтеры не понимают, как людям может нравится пение артистки под фонограмму.
Однако поклонники, посетившие концерт Бузовой, объясняют, что знаменитость искренне исполняет свои музыкальные композиции, а также покоряет невероятной энергией. Напомним, голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей.
Бузова с начала весны активно гастролирует с концертами по России. Однако сейчас артистка решила отправиться в Эстонию. На ближнем зарубежье певица будет выступать перед преданными поклонниками, которых ожидает «всего одна ночь» со звездой.
Пользователи Сети отреагировали на анонс Ольги Бузовой неоднозначно. Фанаты регулярно засыпают бывшую телеведущую «Дома-2» вопросами о том, когда смогут увидеть ее в своем городе, а хейтеры не понимают, как людям может нравится пение артистки под фонограмму.
Однако поклонники, посетившие концерт Бузовой, объясняют, что знаменитость искренне исполняет свои музыкальные композиции, а также покоряет невероятной энергией. Напомним, голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей.
Автор: Элана Ал-Лами