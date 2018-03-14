Появилось видео заезда 816-сильного Escalade против 717-сильного Jeep Cherokee
Мастерская по тюнингу Hennessey Performance провела модернизацию Cadillac Escalade, превратив его в 816-сильного монстра. Теперь специалисты гоняются на нем с другими мощными автомобилями, одним из них оказался Jeep Grand Cherokee Trackhawk, имеющий 717-сильный мотор. Компания разместила видео заезда в Интернете.
Гонки проводились на определенном прямом отрезке дороги. Hennessey Performance установила компрессор, новый выпускной коллектор, другие клапана, поршни и шатуны. Планку до «сотни» автомобиль пересекает за 3.7 с.. Grand Cherokee имеет двигатель V8 с механическим наддувом и достигает отметки в 100 км/ч после 3.5 с..
В предыдущий раз этот же Cadillac Escalade соревновался с 650-сильным Chevrolet Camaro ZL1, также оснащенный приводным компрессором.
Гонки проводились на определенном прямом отрезке дороги. Hennessey Performance установила компрессор, новый выпускной коллектор, другие клапана, поршни и шатуны. Планку до «сотни» автомобиль пересекает за 3.7 с.. Grand Cherokee имеет двигатель V8 с механическим наддувом и достигает отметки в 100 км/ч после 3.5 с..
В предыдущий раз этот же Cadillac Escalade соревновался с 650-сильным Chevrolet Camaro ZL1, также оснащенный приводным компрессором.
Автор: Северов Андрей