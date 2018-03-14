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Юлия Савичева напугала поклонников новостью о Максе Фадееве
Юлия Савичева напугала поклонников Максе Фадееве о закрытии его продюсерского центра. Новость об этом появилась в Instagram певицы в виде видеоролика. Аналогичной информацией поделились в соцсетях другие артисты группы Фадеева, в частности, Ольга Серябкина.

Юлия Савичева напугала поклонников новостью о Максе Фадееве


Подписчики Савичевой высказали свое недоумение в комментариях к ролику. Так, многие не поверили в закрытие центра ПЦМФ, отметив, что это «очередной пиар-ход», другие, напротив, стали сожалеть об этом.

Причина закрытия не сообщается. Поклонники продюсера стали активно выдвигать свои версии случившегося, наиболее популярной из которых стала возможная ссора между участниками его коллектива. В то же время сам Фадеев пока не прокомментировал данную новость.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 23:30
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