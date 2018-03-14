За два года доля ипотеки в дорогих новостройках Москвы выросла в шесть раз
В течение последних двух лет доля ипотеки в дорогих новостройках Москвы успела вырасти в сумме в шесть раз. Об этом сообщается в отчете консалтинговой компании Savills, информирует РБК.
Аналитики отмечают, что, согласно итогам февраля 2018 года, доля сделок с участием ипотеки в новостройках премиального сегмента успела вырасти, составив 20% от всех заключенных договоров. Кроме того, непосредственно за весь зимний период доля ипотечных сделок сумела обойти даже февральское значение, достигнув показателя в 23%. Итоговое количество договоров по премиальным сделкам тоже демонстрировало скачок. В течение февраля всего удалось оформить 52 сделки, когда годом ранее их насчитывалось едва больше 30.
Наиболее популярными, уточняют аналитики, оказались районы Хамовники и Пресненский в Москве. Средний бюджет договоров непосредственно по дорогостоящим новостроям достиг показателя в 70 млн рублей. Клиенты могли остановить свой выбор как на компактных лотах, так и на более значительных по площади, чаще всего, семейных резиденциях.
Аналитики отмечают, что, согласно итогам февраля 2018 года, доля сделок с участием ипотеки в новостройках премиального сегмента успела вырасти, составив 20% от всех заключенных договоров. Кроме того, непосредственно за весь зимний период доля ипотечных сделок сумела обойти даже февральское значение, достигнув показателя в 23%. Итоговое количество договоров по премиальным сделкам тоже демонстрировало скачок. В течение февраля всего удалось оформить 52 сделки, когда годом ранее их насчитывалось едва больше 30.
Наиболее популярными, уточняют аналитики, оказались районы Хамовники и Пресненский в Москве. Средний бюджет договоров непосредственно по дорогостоящим новостроям достиг показателя в 70 млн рублей. Клиенты могли остановить свой выбор как на компактных лотах, так и на более значительных по площади, чаще всего, семейных резиденциях.
Автор: Марина Вебер