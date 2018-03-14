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LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года
Модель LADA Vesta SW Cross получила статус лучшего дебюта 2017 года. Соответствующую награду авто вручили в рамках проходившего накануне Российского автомобильного форума RAF.

LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

Выпуском LADA Vesta SW Cross занимается Ижевский завод. Кроме того, в пресс-центре компании “АвтоВАЗ” уточнили, что награда, полученная в рамках RAF, впоследствии была передана в руки Стива Маттина, главы предприятия по дизайну. Именно он является автором фирменного ДНК-стиля, который сейчас можно наблюдать фактически во всех новых моделях бренда. В прошлые годы награды форума была удостоена модель LADA Vesta.

LADA Vesta SW Cross на рынке России доступна с октября прошлого года, когда состоялся ее дебют. С того периода времени дилерам удалось успешно реализовать свыше 5,5 тысяч экземпляров. Благодаря появлению в ряду новой модели семейство LADA Vesta по итогам февраля заняло лидерство на рынке легковых авто непосредственно в России.

Ранее сообщалось, что LADA XRAY впервые продемонстрировала падение продаж на рынке РФ.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:50
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