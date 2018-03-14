Автомобили Lada будут полностью усовершенствованы к 2026 году
Модельный ряд автомобилей Lada будет полностью усовершенствован к 2026 году. Такое заявление сделал арт-директор по дизайну Стив Маттин.
«В скором времени все модели российской марки обретут обновленный фирменный стиль X-Face. Финальная стадия преображения модельного ряда произойдет в 2026 году. Уже составлен среднесрочный план развития, в рамках которого нами запланирован выпуск 12 новых моделей, а также 11 фейс-листов», - прокомментировал Маттин.
Впервые стиль X-Face продемонстрировали в 2012 году на автоконцепте Lada Xray. Плзднее в серии появились и другие авто - хэтчбек X-ray и Vesta. По словам автопроизводителя, до 2022 года запланирован выпуск пяти автомобильных новинок.
«В скором времени все модели российской марки обретут обновленный фирменный стиль X-Face. Финальная стадия преображения модельного ряда произойдет в 2026 году. Уже составлен среднесрочный план развития, в рамках которого нами запланирован выпуск 12 новых моделей, а также 11 фейс-листов», - прокомментировал Маттин.
Впервые стиль X-Face продемонстрировали в 2012 году на автоконцепте Lada Xray. Плзднее в серии появились и другие авто - хэтчбек X-ray и Vesta. По словам автопроизводителя, до 2022 года запланирован выпуск пяти автомобильных новинок.
Автор: Сёмина Виктория