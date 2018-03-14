В возрасте 80 лет скончался режиссер фильма “Мэри Поппинс, до свидания!” Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе, известный режиссер, работавший над кинокартиной “Мэри Поппинс, до свидания!”, ушел из жизни в 80-летнем возрасте. Данные об этом предоставляют СМИ, ссылаясь на собственные источники.
Согласно заявлениям массмедиа, смерть настигла Леонида Квинихидзе во время его пребывания в Москве. Предшествовала этому достаточно продолжительная болезнь, которая впоследствии смогла взять верх. На момент кончины деятелю культуры успело исполниться 80 лет. Пока остается неизвестным, когда и как будут осуществляться проводы покойного режиссера, а также где пройдет прощание с Квинихидзе.
Помимо истории о Мэри Поппинс, широким массам деятель также известен по таким проектам, как “Небесная ласточка”, а еще “Соломенная шляпка” и “31 июня”.
Стоит отметить, что 14 марта умер известный актер Олег Табаков, который снялся в кинокартине "Мэри Поппинс, до свидания!".
Согласно заявлениям массмедиа, смерть настигла Леонида Квинихидзе во время его пребывания в Москве. Предшествовала этому достаточно продолжительная болезнь, которая впоследствии смогла взять верх. На момент кончины деятелю культуры успело исполниться 80 лет. Пока остается неизвестным, когда и как будут осуществляться проводы покойного режиссера, а также где пройдет прощание с Квинихидзе.
Помимо истории о Мэри Поппинс, широким массам деятель также известен по таким проектам, как “Небесная ласточка”, а еще “Соломенная шляпка” и “31 июня”.
Стоит отметить, что 14 марта умер известный актер Олег Табаков, который снялся в кинокартине "Мэри Поппинс, до свидания!".
Автор: Марина Вебер