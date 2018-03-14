Ким Кардашьян в откровенном топе впервые украсит обложку ELLE
Ким Кардашьян в сексуально-откровенном топе впервые украсит обложку модного американского издания ELLE. Речь идет об апрельском выпуске журнала. Новостью поделилась сама Кардашьян в своем Instagram, показав фото обложки.
Звезда предстала в сексуальном образе, ее блестящий топ едва прикрывал большую грудь, при этом она запрокинула голову назад. Поклонники, в свою очередь, выразили восхищение новым образом модели в своих комментариях, за несколько часов фотоснимок набрал свыше миллиона пользовательских «лайков».
Пользователи активно обсуждают личную жизнь и творческую деятельность фотомодели, при этом многие остаются недовольны ее шокирующим поведением. Так, на днях она разместила в своем Instagram фото со змеей, на чьем теле были замечены логотипы Louis Vuitton, что вызвало негодование среди зоозащитников, а звезду обвинили в живодерстве.
Звезда предстала в сексуальном образе, ее блестящий топ едва прикрывал большую грудь, при этом она запрокинула голову назад. Поклонники, в свою очередь, выразили восхищение новым образом модели в своих комментариях, за несколько часов фотоснимок набрал свыше миллиона пользовательских «лайков».
Пользователи активно обсуждают личную жизнь и творческую деятельность фотомодели, при этом многие остаются недовольны ее шокирующим поведением. Так, на днях она разместила в своем Instagram фото со змеей, на чьем теле были замечены логотипы Louis Vuitton, что вызвало негодование среди зоозащитников, а звезду обвинили в живодерстве.
Автор: Сёмина Виктория