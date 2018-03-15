Голый Тарзан устроил развратные танцы с поклонницей, имитируя на сцене секс
Знаменитый стриптизер Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, сымитировал секс с поклонницей. Новый номер от мужа Наташи Королевой шокировал присутствующих на закрытой вечеринке в заведении Ростовской области в Волгодонске.
Тарзан всегда производит фурор своими волнующими телодвижениями и невероятной харизмой. Сексуальный красавец путешествовал по России со своими выступлениями в начале весны. На 8 марта артист находился на сцене обнаженный и прикрывая свое мужское достоинство только белым полотенцем сымитировал секс с гостьей шоу. Видеоролик зажигательного выступления попал на просторы интернета и стал главной темой обсуждения.
Многие пользователи Сети шокированы поведением Тарзана и удивляются, как он может такое демонстрировать публике. Ведь у него взрослый сын и жена. Главный вопрос, который беспокоит сердобольных граждан – это реакция на выступление своего мужа Наташи Королевой, которая, к слову, никаких комментариев по поводу произошедшего инцидента не давала.
Однако часть пользователей отметила, что представление было закрытым и съемка была строго запрещена. Кроме того, пользователи Сети утверждают, что все было в рамках эротики и «каждый зарабатывает, как может».
Напомним, Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой девушкой.
Тарзан всегда производит фурор своими волнующими телодвижениями и невероятной харизмой. Сексуальный красавец путешествовал по России со своими выступлениями в начале весны. На 8 марта артист находился на сцене обнаженный и прикрывая свое мужское достоинство только белым полотенцем сымитировал секс с гостьей шоу. Видеоролик зажигательного выступления попал на просторы интернета и стал главной темой обсуждения.
Многие пользователи Сети шокированы поведением Тарзана и удивляются, как он может такое демонстрировать публике. Ведь у него взрослый сын и жена. Главный вопрос, который беспокоит сердобольных граждан – это реакция на выступление своего мужа Наташи Королевой, которая, к слову, никаких комментариев по поводу произошедшего инцидента не давала.
Однако часть пользователей отметила, что представление было закрытым и съемка была строго запрещена. Кроме того, пользователи Сети утверждают, что все было в рамках эротики и «каждый зарабатывает, как может».
Напомним, Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой девушкой.
Автор: Элана Ал-Лами