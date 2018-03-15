Во втором квартале 2018 года в РФ приедет обновленный универсал Subaru Outback
Обновленная версия универсала Subaru Outback от японского производителя должна появится на рынке РФ уже во втором квартале 2018 года. Комплектации модели и ее стоимость огласят ближе к старту продаж.
В пресс-ведомстве компании “Субару Мотор” подтвердили планы доставить в РФ модернизированный Subaru Outback. Ожидается, что универсал оснастят системой безопасности EyeSight, там появится новая передняя панель, ряд камер для наблюдения за дорогой, а также современная мультимедиа. Кроме того, авто получило обновленную оптику и видоизмененную радиаторную решетку. Также для универсала предусмотрены целых семь подушек безопасности.
Subaru Outback будет иметь под капотом мотор объемом 2.5 литра либо силовую установку на 3.6 литра. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая Lineartronic. Благодаря наличию системы SI-Drive водитель сможет выбрать режим работы трансмиссии и двигателя, что зависит от условий движения или же особенностей вождения. Точные сроки выхода авто пока остаются неизвестными.
В пресс-ведомстве компании “Субару Мотор” подтвердили планы доставить в РФ модернизированный Subaru Outback. Ожидается, что универсал оснастят системой безопасности EyeSight, там появится новая передняя панель, ряд камер для наблюдения за дорогой, а также современная мультимедиа. Кроме того, авто получило обновленную оптику и видоизмененную радиаторную решетку. Также для универсала предусмотрены целых семь подушек безопасности.
Subaru Outback будет иметь под капотом мотор объемом 2.5 литра либо силовую установку на 3.6 литра. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая Lineartronic. Благодаря наличию системы SI-Drive водитель сможет выбрать режим работы трансмиссии и двигателя, что зависит от условий движения или же особенностей вождения. Точные сроки выхода авто пока остаются неизвестными.
Автор: Марина Вебер