Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Авто

Во втором квартале 2018 года в РФ приедет обновленный универсал Subaru Outback
Обновленная версия универсала Subaru Outback от японского производителя должна появится на рынке РФ уже во втором квартале 2018 года. Комплектации модели и ее стоимость огласят ближе к старту продаж.

Во втором квартале 2018 года в РФ приедет обновленный универсал Subaru Outback

В пресс-ведомстве компании “Субару Мотор” подтвердили планы доставить в РФ модернизированный Subaru Outback. Ожидается, что универсал оснастят системой безопасности EyeSight, там появится новая передняя панель, ряд камер для наблюдения за дорогой, а также современная мультимедиа. Кроме того, авто получило обновленную оптику и видоизмененную радиаторную решетку. Также для универсала предусмотрены целых семь подушек безопасности.

Subaru Outback будет иметь под капотом мотор объемом 2.5 литра либо силовую установку на 3.6 литра. В качестве трансмиссии выступает бесступенчатая Lineartronic. Благодаря наличию системы SI-Drive водитель сможет выбрать режим работы трансмиссии и двигателя, что зависит от условий движения или же особенностей вождения. Точные сроки выхода авто пока остаются неизвестными.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 01:00
Читайте также
Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
В Приморье жители нескольких домов остались без
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 01:30 В августе BMW досрочно прекратит производство модели М3
15.03, 01:00 Во втором квартале 2018 года в РФ приедет обновленный
15.03, 00:30 Голый Тарзан устроил развратные танцы с поклонницей,
14.03, 23:59 Ким Кардашьян в откровенном топе впервые украсит обложку
14.03, 23:30 Юлия Савичева напугала поклонников новостью о Максе
14.03, 23:00 Звезда «Папиных дочек» рассказала о своих жертвах ради
14.03, 22:41 Самарские ученые разработали гиперспектрометр для
14.03, 22:19 Лолита показала себя на интимном видео в Instagram
14.03, 22:00 Обновленная Mazda 3 обзаведется виртуальной приборной
14.03, 21:40 Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
14.03, 21:20 Энрике Иглесиас признался в любви к детям и Анне
14.03, 21:01 Валерий Меладзе никогда не поет дома, чтобы не
14.03, 20:47 Сайт украинского Гидрометцентра использовал посетителей
14.03, 20:35 «Прямой с Андреем Малаховым»: Вдова Шалевича впервые
14.03, 20:27 Ученые NASA заметили аномалии в жизни Большого красного
14.03, 20:15 В Украине в розыск объявлен экс-супруг Марии Максаковой
14.03, 20:03 Ученые в США обнаружили самый старый пистолет в мире
14.03, 19:52 Егор Крид рассказал поклонникам о конфликте с супругом
14.03, 19:42 Открытие: Галактики вращаются с одинаковой скоростью
14.03, 19:32 Элина Мазур рассказала о схемах обогащения