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На Земле ожидается геомагнитная буря
Российские метеорологи предупреждают о скором начале магнитных вихрей на Земле и появлении в атмосфере полярных сияний. Всему виной являются солнечные бури, которые провоцируют выбросы плазмы в сторону планеты.

На Земле ожидается геомагнитная буря


Время от времени на Солнце появляются коронарные дыры, они являются источником мощных волн заряженных частиц. Специалисты прогнозируют на этот месяц три периода активности небесного светила, вообще же штормить космическую погоду будет с 14 по 26 марта. Первый период пройдет 14 – 17 числа, он будет характеризоваться слабыми возмущениями магнитного поля, второй этап ожидается 18 – 22 марта, в это время уровень нестабильности достигнет отметки G1. Завершающая стадия будет происходить 22 – 26 чисел месяца, это самый опасный период для метеозависимых людей, так как поле Земли будет самым неспокойным.

Врачи советуют пациентам с повышенным давлением уменьшить в рационе количество соли и пить больше жидкости. Людям же с пониженным артериальным давлением советуют пить различные тонизирующие настойки из народной медицины.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 17:19
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