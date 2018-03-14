Автоконцерн «АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на старую
Автоконцерн «АвтоВАЗ» собирается сделать новую «Ниву» аналогичной старой. Речь идет о сохранении основных стилистических элементов Lada 4x4 при создании дизайна авто нового поколения, прокомментировал арт-директор по дизайну Стива Маттин.
«Нам очень важно добиться сохранения преемственности поколений и сделать автомобиль узнаваемым. При этом Lada 4x4 не будет напоминать Renault Duster», - отметил Маттин.
Сообщается, что сборка внедорожника нового поколения будет производиться на заводе в Ижевске, что, в свою очередь, позволит добиться гибкого изменения цветовой гаммы, поскольку в автокомпании собираются пересмотреть текущую палитру для кузова.
Согласно анонсу концерна, до 2026 года он собирается представить 12 своих новых моделей. Также компания планово выпустит 11 обновленных автоверсий моделей текущей линейки.
«Нам очень важно добиться сохранения преемственности поколений и сделать автомобиль узнаваемым. При этом Lada 4x4 не будет напоминать Renault Duster», - отметил Маттин.
Сообщается, что сборка внедорожника нового поколения будет производиться на заводе в Ижевске, что, в свою очередь, позволит добиться гибкого изменения цветовой гаммы, поскольку в автокомпании собираются пересмотреть текущую палитру для кузова.
Согласно анонсу концерна, до 2026 года он собирается представить 12 своих новых моделей. Также компания планово выпустит 11 обновленных автоверсий моделей текущей линейки.
Автор: Сёмина Виктория