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В Подмосковье из-за отравления угарным газом погибла семья с детьми
На территории Подмосковья из-за отравления угарным газом погибла семья из четырех человек, среди которых оказались двое детей. Сведения о происшествии предоставляют СМИ, ссылаясь на источники в экстренных службах региона.

В Подмосковье из-за отравления угарным газом погибла семья с детьми

Происшествие отмечено днем среды, 14 марта, в населенном пункте Красный электрик, входящем в состав Ногинского района Подмосковья. Там в одном из частных жилых домов произошел пожар. Источники в экстренных службах проинформировали, что инцидент унес жизни четырех человек, двое из которых являлись детьми. В момент случившегося в доме также находились двое взрослых и еще один ребенок, однако судьба последнего до сих пор остается неизвестной.

Предварительно, смерть четырех граждан спровоцирована отравлением угарным газам. Сейчас остается неизвестным, что именно стало причиной указанного происшествия. По факту трагедии соответствующими органами Подмосковья организована предварительная проверка, проводится масштабное расследование, детали которого не разглашаются.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 17:00
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