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Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве рассказали о важности чая и кофе в жизни человека
Организаторы мероприятия под названием Coffee&Tea Russian Expo приглашают всех желающих посетить выставку чая и кофе, которая состоится с 15 по 17 марта в «Сокольниках» в Москве. Эксперты рассказали о важности популярных напитков. Сведения об этом предоставляет «ПолитЭксперт».

Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве рассказали о важности чая и кофе в жизни человека


Горожане и гости города могут стать участниками Coffee&Tea Russian Expo и познакомиться с разнообразными сортами кофе и чая из Италии и Вьетнама. Кроме того, специалисты обязательно проконсультируют граждан по поводу того, как можно выявить подделку и не стать жертвами аферистов. Главными предметами обсуждения на выставке будут не только чай и кофе. Также гости мероприятия смогут на нескольких площадках узнать о шоколаде, молоке и познакомиться с миксологией.

Будущее событие прокомментировал генеральный директор «Российской ассоциации производителей чая и кофе» Рамаз Чантурия. По словам специалиста, профессиональное мероприятие может заинтересовать широкую аудиторию. Особенно выставка может привлечь внимание потребителей, которые активно употребляют разнообразные сорта чая и кофе. Мастер классы, семинары и дегустации могут поспособствовать расширению кругозора таких граждан.

Также организаторы Coffee&Tea Russian Expo объяснили журналистам, какая роль отведена в жизни человека чаю и кофе. Как рассказал эксперт, более 5000 лет население планеты наслаждается вкусами этих ароматных напитков. Кроме того, употребление чая или кофе делает людей организованными. Человек становится целеустремленным, отличается рассудительностью, повышенной работоспособностью и всегда в благоприятном настроении.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 18:17
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