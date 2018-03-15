В августе BMW досрочно прекратит производство модели М3
В августе 2018 года немецкая компания BMW досрочно прекратит производство спортивного седана М3. Это значит, что модель исчезнет с автомобильного рынка практически на полтора года.
Причиной такого решения со стороны руководства баварского бренда стало то, что летом этого года на территории Европы в силу официально вступают более ужесточенные требования непосредственно к вредным выбросам. Сейчас BMW М3 не отвечает новым запросам, а усовершенствование седана может оказаться для компании неоправданно затратным. В частности, для этого необходима установка фильтра твердых частиц Отто, что требует достаточно серьезного инженерного вмешательства. Это значит, что М3 покинет рынок до 2020 года, когда состоится презентация нового поколения спорткара. Ходят слухи, что в обновленном виде транспортное средство публике предложат с гибридной силовой установкой.
Между тем, BMW М4 с производства убирать немецкая компания не собирается, однако выпуск авто временно приостановят ради установки фильтра.
Причиной такого решения со стороны руководства баварского бренда стало то, что летом этого года на территории Европы в силу официально вступают более ужесточенные требования непосредственно к вредным выбросам. Сейчас BMW М3 не отвечает новым запросам, а усовершенствование седана может оказаться для компании неоправданно затратным. В частности, для этого необходима установка фильтра твердых частиц Отто, что требует достаточно серьезного инженерного вмешательства. Это значит, что М3 покинет рынок до 2020 года, когда состоится презентация нового поколения спорткара. Ходят слухи, что в обновленном виде транспортное средство публике предложат с гибридной силовой установкой.
Между тем, BMW М4 с производства убирать немецкая компания не собирается, однако выпуск авто временно приостановят ради установки фильтра.
Автор: Марина Вебер