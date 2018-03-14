Посольство России считает неприемлемым решение выслать дипломатов из Британии
Посольство РФ в Великобритании считает не вполне приемлемым решение британского премьер-министра Терезы Мэй. Речь идет о высылке российских дипломатов из страны, сообщает официальный сайт посольства.
«Мы считаем подобное решение недальновидным и не вполне обоснованным», — указано в соответствующем заявлении.
Накануне Мэй поспешила отметить необходимость покинуть страну в экстренном порядке 23 российским дипломатам. Им выделены 7 дней, чтобы подготовиться к отъезду. Более того, она озвучила полное приостановление Британией двусторонних контактов российской стороной.
«Мы считаем подобное решение недальновидным и не вполне обоснованным», — указано в соответствующем заявлении.
Накануне Мэй поспешила отметить необходимость покинуть страну в экстренном порядке 23 российским дипломатам. Им выделены 7 дней, чтобы подготовиться к отъезду. Более того, она озвучила полное приостановление Британией двусторонних контактов российской стороной.
Автор: Сёмина Виктория