Бренд Renault обновил кроссовер Kadjar
Инженеры французского бренда Renault обновили кроссовер Kadjar. Впрочем, модель незначительно отличается от своего предшественника, и это касается в том числе и экстерьера автомобиля.
Новая комплектация получила наименование Renault Kadjar Armor-Lux, и от своего предшественника внешне авто отличается относительно незначительными трансформациями. Изменения достаточно неброские, поэтому многими могут остаться незамеченными. В частности, кроссовер оснастили новыми накладками на бамперах, а также авто обзавелось корпусом наружных зеркал темно-серого цвета. Отличием обновленного Kadjar от предшественника можно назвать двухцветные колесные диски на 19 дюймов, а еще транспортное средство оснастили светодиодной оптикой.
Порадует Renault Kadjar Armor-Lux и некоторыми дополнительными возможностями по технической части. Среди таковых подогрев передней колесной базы, размещенные по бокам подушки безопасности, а также система мониторинга “слепых” зон и многое другое. О цене кроссовера сведений пока нет.
Новая комплектация получила наименование Renault Kadjar Armor-Lux, и от своего предшественника внешне авто отличается относительно незначительными трансформациями. Изменения достаточно неброские, поэтому многими могут остаться незамеченными. В частности, кроссовер оснастили новыми накладками на бамперах, а также авто обзавелось корпусом наружных зеркал темно-серого цвета. Отличием обновленного Kadjar от предшественника можно назвать двухцветные колесные диски на 19 дюймов, а еще транспортное средство оснастили светодиодной оптикой.
Порадует Renault Kadjar Armor-Lux и некоторыми дополнительными возможностями по технической части. Среди таковых подогрев передней колесной базы, размещенные по бокам подушки безопасности, а также система мониторинга “слепых” зон и многое другое. О цене кроссовера сведений пока нет.
Автор: Марина Вебер