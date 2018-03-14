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Ученые: Оливковое масло оказалось смертельно опасным
Оливковое масло, несмотря на свою полезность, может оказаться смертельно опасным. Такое заявление прозвучало от профессора химической патологии и биохимии Мартина Гроотвельда.

Ученые: Оливковое масло оказалось смертельно опасным

Наиболее ужасной болезнью современности, или точно одной из таковых, ученые называют рак, ежегодно отбирающий множество человеческих жизней. Способствовать развитию недуга может значительное количество факторов, среди которых также и некоторые продукты. Притом речь далеко не всегда идет о фаст-фуде и схожих блюдах.

К примеру, повышать риск рака в состоянии обычное оливковое масло, которое считается крайне полезным. Исследования демонстрируют, что в случае обжаривания рыбы и картошки в указанном виде масла содержание токсических альдегидов возрастает примерно в 100 раз. Именно упомянутые вещества и могут становиться причиной развития онкологии.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, научные работники рассказали о неожиданной пользе кофе в борьбе с раком и некоторыми другими недугами.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 18:01
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