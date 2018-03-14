Ученые: Оливковое масло оказалось смертельно опасным
Оливковое масло, несмотря на свою полезность, может оказаться смертельно опасным. Такое заявление прозвучало от профессора химической патологии и биохимии Мартина Гроотвельда.
Наиболее ужасной болезнью современности, или точно одной из таковых, ученые называют рак, ежегодно отбирающий множество человеческих жизней. Способствовать развитию недуга может значительное количество факторов, среди которых также и некоторые продукты. Притом речь далеко не всегда идет о фаст-фуде и схожих блюдах.
К примеру, повышать риск рака в состоянии обычное оливковое масло, которое считается крайне полезным. Исследования демонстрируют, что в случае обжаривания рыбы и картошки в указанном виде масла содержание токсических альдегидов возрастает примерно в 100 раз. Именно упомянутые вещества и могут становиться причиной развития онкологии.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, научные работники рассказали о неожиданной пользе кофе в борьбе с раком и некоторыми другими недугами.
Наиболее ужасной болезнью современности, или точно одной из таковых, ученые называют рак, ежегодно отбирающий множество человеческих жизней. Способствовать развитию недуга может значительное количество факторов, среди которых также и некоторые продукты. Притом речь далеко не всегда идет о фаст-фуде и схожих блюдах.
К примеру, повышать риск рака в состоянии обычное оливковое масло, которое считается крайне полезным. Исследования демонстрируют, что в случае обжаривания рыбы и картошки в указанном виде масла содержание токсических альдегидов возрастает примерно в 100 раз. Именно упомянутые вещества и могут становиться причиной развития онкологии.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, научные работники рассказали о неожиданной пользе кофе в борьбе с раком и некоторыми другими недугами.
Автор: Марина Вебер