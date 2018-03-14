Составлен топ-10 самых мощных Android-смартфонов в 2018 году
В Сети продемонстрирован рейтинг самых высокомощных за февраль смартфонов. Автором топовой "десятки" выступил бенчмарк AnTuTu.
Группа экспертов сравнивала показатели производительности смартфонов, контролируемых новейшими версиями программного обеспечения Android. Максимум баллов и лидерская позиция оказались у Huawei Mate 10. Попасть на второе место удалось Mate 10 Pro с минимальным отставанием. А вот третьей стала модель Honor View 10.
Четвертую рейтинговую строчку занял смартфон, с процессором Snapdragon-835 - OnePlus 5, далее последовал OnePlus 5T. Шестая строчка получилась у Zero Nubia Z17, а седьмое место украсила модель Z17S. Восьмым последовал Xiaomi Mi 6, а девятым - Mi Mix 2. Замыкать список пришлось Galaxy Note 8.
Группа экспертов сравнивала показатели производительности смартфонов, контролируемых новейшими версиями программного обеспечения Android. Максимум баллов и лидерская позиция оказались у Huawei Mate 10. Попасть на второе место удалось Mate 10 Pro с минимальным отставанием. А вот третьей стала модель Honor View 10.
Четвертую рейтинговую строчку занял смартфон, с процессором Snapdragon-835 - OnePlus 5, далее последовал OnePlus 5T. Шестая строчка получилась у Zero Nubia Z17, а седьмое место украсила модель Z17S. Восьмым последовал Xiaomi Mi 6, а девятым - Mi Mix 2. Замыкать список пришлось Galaxy Note 8.
Автор: Сёмина Виктория