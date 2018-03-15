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Второму ребенку Светланы Лободы Лена Миро предсказала участь беспризорника
Совсем недавно в Instagram Светланы Лободы появилось заявление певицы о временном завершении концертных выступлений в связи с беременностью. Сообщение артистки прокомментировала популярная блогер Лена Миро, которая предрекла печальную участь второму ребенку исполнительницы.

Второму ребенку Светланы Лободы Лена Миро предсказала участь беспризорника


Неблагоприятный прогноз сделала Лена Миро, когда прочитала слова Лободы о том, что беременность для звезды чудо и в июне артистка пообещала поклонникам снова выступать. Блогер заявила, что второй ребенок, также как и первый, останется беспризорником с няней. Скандальная писательница Миро напомнила, что у исполнительницы есть 7-летняя дочка, которую Светлана Лобода родила от танцора с запоминающейся фамилией Царь. Однако будущий малыш появится на свет от знаменитости мирового масштаба. По всей видимости, отцом ребенка станет 57-летний Тилль Линдеманн, являющийся солистом группы Rammstein.

Лена Миро подчеркнула, что Лобода с каждой новой беременностью «задирает планку» в отличие от коллеги по группе «ВИА Гра» Анны Седоковой. Также блогер задала вопрос о том, почему бы не рожать сводных братиков и сестричек. Писательницу позабавила мысль о том, как в семье артистки будет интернационал или в одном доме соберутся дети разных народов и будут кушать борщ с пампушками и шкварками.

Автор: Элана Ал-Лами
Сегодня, 02:30
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