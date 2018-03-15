Второму ребенку Светланы Лободы Лена Миро предсказала участь беспризорника
Совсем недавно в Instagram Светланы Лободы появилось заявление певицы о временном завершении концертных выступлений в связи с беременностью. Сообщение артистки прокомментировала популярная блогер Лена Миро, которая предрекла печальную участь второму ребенку исполнительницы.
Неблагоприятный прогноз сделала Лена Миро, когда прочитала слова Лободы о том, что беременность для звезды чудо и в июне артистка пообещала поклонникам снова выступать. Блогер заявила, что второй ребенок, также как и первый, останется беспризорником с няней. Скандальная писательница Миро напомнила, что у исполнительницы есть 7-летняя дочка, которую Светлана Лобода родила от танцора с запоминающейся фамилией Царь. Однако будущий малыш появится на свет от знаменитости мирового масштаба. По всей видимости, отцом ребенка станет 57-летний Тилль Линдеманн, являющийся солистом группы Rammstein.
Лена Миро подчеркнула, что Лобода с каждой новой беременностью «задирает планку» в отличие от коллеги по группе «ВИА Гра» Анны Седоковой. Также блогер задала вопрос о том, почему бы не рожать сводных братиков и сестричек. Писательницу позабавила мысль о том, как в семье артистки будет интернационал или в одном доме соберутся дети разных народов и будут кушать борщ с пампушками и шкварками.
Неблагоприятный прогноз сделала Лена Миро, когда прочитала слова Лободы о том, что беременность для звезды чудо и в июне артистка пообещала поклонникам снова выступать. Блогер заявила, что второй ребенок, также как и первый, останется беспризорником с няней. Скандальная писательница Миро напомнила, что у исполнительницы есть 7-летняя дочка, которую Светлана Лобода родила от танцора с запоминающейся фамилией Царь. Однако будущий малыш появится на свет от знаменитости мирового масштаба. По всей видимости, отцом ребенка станет 57-летний Тилль Линдеманн, являющийся солистом группы Rammstein.
Лена Миро подчеркнула, что Лобода с каждой новой беременностью «задирает планку» в отличие от коллеги по группе «ВИА Гра» Анны Седоковой. Также блогер задала вопрос о том, почему бы не рожать сводных братиков и сестричек. Писательницу позабавила мысль о том, как в семье артистки будет интернационал или в одном доме соберутся дети разных народов и будут кушать борщ с пампушками и шкварками.
Автор: Элана Ал-Лами