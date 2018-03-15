Появился обновленный список дорогостоящих автомобилей на этот год
Министерство, курирующее промышленность и торговлю, на 2018 год обновило список автомобилей, за которые нужно заплатить налог на транспорт по повышенной стоимости. В перечень дорогостоящих автомобилей попали новые машины, стоившие в прошлые годы дешевле.
Если в 2017 году упоминалось 910 различных моделей, то уже в 2018 году их стало 1100. Имеются такие ценовые рамки: в 3 – 5 млн руб. вошли 556 наименований, в 5-10 млн руб. 387 единиц, в диапазоне от 10 до 15 млн руб. оказалось 108 машин и самая роскошная группа, где цена выше 15 млн руб. охватывает 75 транспортных средств. Также уровень налога зависит от мощности двигателя и времени эксплуатации.
Впервые превысили цену в 3 млн. рублей полноприводная Audi RS3 Sportback с 2,5-литровым агрегатом также A6 allroad quattro с 3-литровым мотором V6.
Если в 2017 году упоминалось 910 различных моделей, то уже в 2018 году их стало 1100. Имеются такие ценовые рамки: в 3 – 5 млн руб. вошли 556 наименований, в 5-10 млн руб. 387 единиц, в диапазоне от 10 до 15 млн руб. оказалось 108 машин и самая роскошная группа, где цена выше 15 млн руб. охватывает 75 транспортных средств. Также уровень налога зависит от мощности двигателя и времени эксплуатации.
Впервые превысили цену в 3 млн. рублей полноприводная Audi RS3 Sportback с 2,5-литровым агрегатом также A6 allroad quattro с 3-литровым мотором V6.
Автор: Северов Андрей