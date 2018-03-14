Ученые из Австралии зафиксировали мощнейшие “инопланетные” сигналы
Ученым из Австралии в ходе исследований удалось зафиксировать два быстрых радиоимпульса, которые по яркости включены в первую тройку подобных “инопланетных” сигналов. Работа проводилась специалистами размещенного в Мельбурне Технологического университета Суинберна.
Зафиксировать радиосигналы удалось накануне, 9 и 11 марта, посредством радиотелескопа Паркса. Первый из них оказался примерно в 4,5 раза ярче следующего сразу за ним радиоимпульса. Другой быстрый радиовсплеск, входящий в Топ-3 наиболее ярких, не так давно оказался выявлен командой Breakthrough Listen. Последняя занимается поиском сигналов, которые могут посылаться инопланетными цивилизациями.
Стоит также уточнить, что быстрый радиоимпульс чаще всего длится всего несколько миллисекунд. Такое явление сопровождается выбросом непосредственно в космическое пространство огромной энергии, и сейчас существует множество теорий, пытающихся объяснить данный процесс, в том числе и те, что связаны с внеземной жизнью.
Ранее уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков.
Зафиксировать радиосигналы удалось накануне, 9 и 11 марта, посредством радиотелескопа Паркса. Первый из них оказался примерно в 4,5 раза ярче следующего сразу за ним радиоимпульса. Другой быстрый радиовсплеск, входящий в Топ-3 наиболее ярких, не так давно оказался выявлен командой Breakthrough Listen. Последняя занимается поиском сигналов, которые могут посылаться инопланетными цивилизациями.
Стоит также уточнить, что быстрый радиоимпульс чаще всего длится всего несколько миллисекунд. Такое явление сопровождается выбросом непосредственно в космическое пространство огромной энергии, и сейчас существует множество теорий, пытающихся объяснить данный процесс, в том числе и те, что связаны с внеземной жизнью.
Ранее уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков.
Автор: Марина Вебер