Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

По следам Бузовой: Жена футболиста Виталия Дьякова решила стать певицей
Дарина Дьякова, супруга футболиста Виталия Дьякова, решила стать певицей. Некоторые пользователи Сети заявили, что новоиспеченная исполнительница решила последовать примеру Ольги Бузовой.

По следам Бузовой: Жена футболиста Виталия Дьякова решила стать певицей

Дарина Дьякова серьезно намерена покорить музыкальный “Олимп”. В частности, теледива уже успела попробовать собственные силы в качестве телеведущей, а также журналиста, и теперь жена футболиста решила расширить свой послужной список. Девушка не просто записала новую композицию, получившую название “Останусь”, она также успела снять полноценный клип, который уже доступен для просмотра на просторах сети YouTube.


Просмотреть ролик всего за несколько дней успели более 140 тысяч пользователей Сети. Некоторые начали обвинять Дарину Дьякову в том, что она “копирует” образ Бузовой. Впрочем, нашлись и те, кому понравилось такое перевоплощение, притом таковых оказалось большинство. Многие сошлись во мнении, что с образом певицы супруга футболиста справилась ничуть не хуже своей более известной коллеги.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 19:22
Читайте также
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
В Приморье жители нескольких домов остались без
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером
Добавление комментария
Последние новости
14.03, 20:35 «Прямой с Андреем Малаховым»: Вдова Шалевича впервые
14.03, 20:27 Ученые NASA заметили аномалии в жизни Большого красного
14.03, 20:15 В Украине в розыск объявлен экс-супруг Марии Максаковой
14.03, 20:03 Ученые в США обнаружили самый старый пистолет в мире
14.03, 19:52 Егор Крид рассказал поклонникам о конфликте с супругом
14.03, 19:42 Открытие: Галактики вращаются с одинаковой скоростью
14.03, 19:32 Элина Мазур рассказала о схемах обогащения
14.03, 19:22 По следам Бузовой: Жена футболиста Виталия Дьякова
14.03, 19:10 Составлен топ-10 самых мощных Android-смартфонов в 2018
14.03, 18:59 Ученые из Австралии зафиксировали мощнейшие
14.03, 18:49 Автомобили Lada будут полностью усовершенствованы к 2026
14.03, 18:39 В Москве экскаватор упал на электричку
14.03, 18:30 Появилось видео заезда 816-сильного Escalade против
14.03, 18:17 Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве рассказали
14.03, 18:08 За два года доля ипотеки в дорогих новостройках Москвы
14.03, 18:01 Ученые: Оливковое масло оказалось смертельно опасным
14.03, 17:50 LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года
14.03, 17:38 Автоконцерн «АвтоВАЗ» сделает новую «Ниву» похожей на
14.03, 17:34 Посольство России считает неприемлемым решение выслать
14.03, 17:30 Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом