По следам Бузовой: Жена футболиста Виталия Дьякова решила стать певицей
Дарина Дьякова, супруга футболиста Виталия Дьякова, решила стать певицей. Некоторые пользователи Сети заявили, что новоиспеченная исполнительница решила последовать примеру Ольги Бузовой.
Дарина Дьякова серьезно намерена покорить музыкальный “Олимп”. В частности, теледива уже успела попробовать собственные силы в качестве телеведущей, а также журналиста, и теперь жена футболиста решила расширить свой послужной список. Девушка не просто записала новую композицию, получившую название “Останусь”, она также успела снять полноценный клип, который уже доступен для просмотра на просторах сети YouTube.
Просмотреть ролик всего за несколько дней успели более 140 тысяч пользователей Сети. Некоторые начали обвинять Дарину Дьякову в том, что она “копирует” образ Бузовой. Впрочем, нашлись и те, кому понравилось такое перевоплощение, притом таковых оказалось большинство. Многие сошлись во мнении, что с образом певицы супруга футболиста справилась ничуть не хуже своей более известной коллеги.
Дарина Дьякова серьезно намерена покорить музыкальный “Олимп”. В частности, теледива уже успела попробовать собственные силы в качестве телеведущей, а также журналиста, и теперь жена футболиста решила расширить свой послужной список. Девушка не просто записала новую композицию, получившую название “Останусь”, она также успела снять полноценный клип, который уже доступен для просмотра на просторах сети YouTube.
Просмотреть ролик всего за несколько дней успели более 140 тысяч пользователей Сети. Некоторые начали обвинять Дарину Дьякову в том, что она “копирует” образ Бузовой. Впрочем, нашлись и те, кому понравилось такое перевоплощение, притом таковых оказалось большинство. Многие сошлись во мнении, что с образом певицы супруга футболиста справилась ничуть не хуже своей более известной коллеги.
Автор: Марина Вебер