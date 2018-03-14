В Москве экскаватор упал на электричку
В Москве на электричку с моста упал экскаватор, повредив транспортное средство. Представители пресс-ведомства МЖД заявили, что никто из пассажиров вследствие случившегося травмирован не был.
Инцидент отмечен в Москве днем среды, 14 марта, в районе платформы “Маленковская”, которая относится к Ярославскому направлению МЖД. Предварительно, с моста прямо на крышу электрички, следовавшей рейсом Фрязево-Москва, рухнул экскаватор. В результате этого оказалась повреждена обшивка вагона. О пострадавших вследствие указанного происшествия данных не поступало.
При этом в МЖД заявили, что причиной затруднения движения на вышеупомянутом направлении железной дороги стало столкновение трактора и электрички, и такая ситуация привела к травмированию водителя сельскохозяйственной машины.
По факту инцидента в районе платформы “Маленковская” будет организована доследственная проверка, детали которой пока не разглашаются общественности.
Ранее в Москве врач вместо пластики лица увеличил своей клиентке точку G.
Инцидент отмечен в Москве днем среды, 14 марта, в районе платформы “Маленковская”, которая относится к Ярославскому направлению МЖД. Предварительно, с моста прямо на крышу электрички, следовавшей рейсом Фрязево-Москва, рухнул экскаватор. В результате этого оказалась повреждена обшивка вагона. О пострадавших вследствие указанного происшествия данных не поступало.
При этом в МЖД заявили, что причиной затруднения движения на вышеупомянутом направлении железной дороги стало столкновение трактора и электрички, и такая ситуация привела к травмированию водителя сельскохозяйственной машины.
По факту инцидента в районе платформы “Маленковская” будет организована доследственная проверка, детали которой пока не разглашаются общественности.
Ранее в Москве врач вместо пластики лица увеличил своей клиентке точку G.
Автор: Марина Вебер