В Сеть просочилась дата релиза Shadow of the Tomb Raider

На официальном онлайн-портале игры Tomb Raider появилась информация о том, что уже 15 марта должен состояться официальный анонс новой части приключенческой игры. Ожидать соответствующее мероприятие следует в 16:00 мск, и никаких подробностей публике предоставлено не было. Однако поклонники в коде страницы сумели найти полезные данные, которые могут указывать на то, что релиз Shadow of the Tomb Raider состоится уже 14 сентября этого года.Игра должна стать заключительной частью истории о приключениях Лары Крофт. Кроме того, в конце апреля геймеры смогут узнать, какой бонус ожидает тех, кто оформит предзаказ на игру. Доступна Shadow of the Tomb Raider окажется на всех ключевых платформах.Между тем, анонс новой части популярной видеоигры посвящен премьере фильма “Tomb Raider: Лара Крофт”, состоится которая уже завтра.