Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.94
Курс валют на 15.03.2018
exclusive / Наука

Учёные: Курильщики могут лишиться слуха
Заядлые курильщики могут лишиться слуха, предупреждают ученые из Японии. Так, статистика утверждает, что те, кто часто курит, рискуют в полтора раза больше получить нарушения, в отличие от некурящих.

Учёные: Курильщики могут лишиться слуха


С целью проверки корреляции между потерей слуха и курением было проведено специальное исследование с вовлечением около 50 тысяч добровольных участников. Полученные показатели свидетельствуют о необходимости в кардинальном пересмотре своего образа жизни для людей, утверждают ученые.

В рамках исследования не были задействованы профессиональные пункты, по этой причине результаты можно считать максимально точными. В том случае, если курильщик отказывался от своей вредной привычки, риск лишиться слуха приравнивался к показателям не курящего человека.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 04:01
Читайте также
Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
Организаторы Coffee&Tea Russian Expo в Москве
За два года доля ипотеки в дорогих новостройках
Посольство России считает неприемлемым решение
В РПЦ осудили желание православных активистов
Минтранс: Строительство автодорожной части
В Приморье жители нескольких домов остались без
Крымский депутат поблагодарила Слуцкого за помощь
В Башкирии ожидается потепление до нуля градусов
«Газпром» предложил Украине доказать
Житель Красноярска выиграл 4 млн рублей в лотерею
В Красноярске прекратят работу заправки «Газпром»
Добавление комментария
Последние новости
15.03, 05:00 "Секрет на миллион": Алика Смехова обозвала "сволочью"
15.03, 04:30 Windows 10 в апреле ожидает масштабное обновление
15.03, 04:01 Учёные: Курильщики могут лишиться слуха
15.03, 03:30 В Сеть просочилась дата релиза Shadow of the Tomb Raider
15.03, 02:57 Появился обновленный список дорогостоящих автомобилей на
15.03, 02:30 Второму ребенку Светланы Лободы Лена Миро предсказала
15.03, 02:00 Бренд Renault обновил кроссовер Kadjar
15.03, 01:30 В августе BMW досрочно прекратит производство модели М3
15.03, 01:00 Во втором квартале 2018 года в РФ приедет обновленный
15.03, 00:30 Голый Тарзан устроил развратные танцы с поклонницей,
14.03, 23:59 Ким Кардашьян в откровенном топе впервые украсит обложку
14.03, 23:30 Юлия Савичева напугала поклонников новостью о Максе
14.03, 23:00 Звезда «Папиных дочек» рассказала о своих жертвах ради
14.03, 22:41 Самарские ученые разработали гиперспектрометр для
14.03, 22:19 Лолита показала себя на интимном видео в Instagram
14.03, 22:00 Обновленная Mazda 3 обзаведется виртуальной приборной
14.03, 21:40 Партия ветеранов хочет выдвинуть Ольгу Бузову в
14.03, 21:20 Энрике Иглесиас признался в любви к детям и Анне
14.03, 21:01 Валерий Меладзе никогда не поет дома, чтобы не
14.03, 20:47 Сайт украинского Гидрометцентра использовал посетителей