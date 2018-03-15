Учёные: Курильщики могут лишиться слуха
Заядлые курильщики могут лишиться слуха, предупреждают ученые из Японии. Так, статистика утверждает, что те, кто часто курит, рискуют в полтора раза больше получить нарушения, в отличие от некурящих.
С целью проверки корреляции между потерей слуха и курением было проведено специальное исследование с вовлечением около 50 тысяч добровольных участников. Полученные показатели свидетельствуют о необходимости в кардинальном пересмотре своего образа жизни для людей, утверждают ученые.
В рамках исследования не были задействованы профессиональные пункты, по этой причине результаты можно считать максимально точными. В том случае, если курильщик отказывался от своей вредной привычки, риск лишиться слуха приравнивался к показателям не курящего человека.
С целью проверки корреляции между потерей слуха и курением было проведено специальное исследование с вовлечением около 50 тысяч добровольных участников. Полученные показатели свидетельствуют о необходимости в кардинальном пересмотре своего образа жизни для людей, утверждают ученые.
В рамках исследования не были задействованы профессиональные пункты, по этой причине результаты можно считать максимально точными. В том случае, если курильщик отказывался от своей вредной привычки, риск лишиться слуха приравнивался к показателям не курящего человека.
Автор: Сёмина Виктория